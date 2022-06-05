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    Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

    Yaz geldi. Sofraları şenlendirecek sebzelerden taze fasulye de hasat edilmeye başlandı. Bu anlamda Bursa’da hummalı bir çalışma yürütülüyor.
    • 05.06.2022 - 12:41
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    Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

    Bursa’nın İznik ilçesinde bahçe ve tarlalardaki açık alanda dikimi yapılan adı ünlü Boyalıca nazende fasulyesi hasadına başlandı.

    Fasulyeler mart ayında ekildi, hasadı ise şimdi yapılıyor

    İznik ilçesi’nin Boyalıca Mahallesi’nde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı.

    Kilosu 20-30 liraya satılıyor

    Kilosu 25-30 liradan satılan fasulye fiyatlarından üretici memnun kaldı.

    İHAnın haberine göre, lezzetiyle ün yapan Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyünün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor.

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