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Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

Yaz geldi. Sofraları şenlendirecek sebzelerden taze fasulye de hasat edilmeye başlandı. Bu anlamda Bursa’da hummalı bir çalışma yürütülüyor.