Bursa'da yeni turizm tesisleri hayata geçiyor

Bursa Nilüfer'de bulunan Dağyenice Göleti'nin kıyısında yapılacak tesis ile açık havada günübirlik ya da konaklayarak doğa ile iç içi geçirilecek bir tatil için hazırlıklar sürüyor.

Ağırlıklı olarak sanayi ve tarım kenti olan Bursa, son yıllarda rotasını turizme çevirdi. Türkiye’nin en büyük açık hava yaşam merkezi olması hedefiyle Bursa’da inşası süren Nefes Dağyenice projesinin Bursa turizmine sınıf atlatacağı düşünülüyor.

Uludağ’dan sonra şehre bu kadar yakın olup, doğal güzelliğiyle de cazibe merkezi halini alacak Nefes dağyenice, bursa büyükşehir belediyesi ile birlikte yürütülen alt yapı çalışmalarında sona yaklaştı.

ŞEHİR MERKEZİNE 15 DAKİKA UZAKLIKTA

Bursa’da, şehir merkezine sadece 15 dakika uzaklıkta ama doğanın içinde, şehirden de bir o kadar izole olan lokasyona sahip tesisimizin doğa turizmi açısından bir marka olacağına inanıyoruz

2022’de tüm etaplarının tamamlanacağı projede, günübirlik ağırlayacağı misafirlerine gerek aile buluşmalarında, gerekse iş toplantılarında ev sahipliği yapmaya hazırlanan Nefes Dağyenice, doğanın huzurunu konforlu hale getirerek turizmde yepyeni bir sayfa açacak.

AÇIK HAVA BOL OKSİJEN

Uzmanlar her yaş grubu için açık havada zaman geçirerek bol oksijen almanın ve hareket etmenin faydalarına dikkat çekiyorlar.

DAĞYENİCE GÖLETİ KENARINDA İNŞA EDİLİYOR

Osmanlı’nın ilk başkenti yeşil Bursa’da da Türkiye’nin en büyük açık hava yaşam merkezinin tesis edilmesi için başlatılan ve Bursa’nın Nilüfer ilçesi sınırlarında bulunan Dağyenice Göleti kenarında inşa edilen Nefes Dağyenice Projesi, toplam 327 dönüm üzerinde yükseliyor.

Proje hakkında bilgi veren Samet Kurtoğlu, alanın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan BURFAŞ’ a ait olup, planlarda A tipi mesire yeri olarak belirtilen bir bölge olduğunu söyledi.

ÜÇ FARKLI TİPTE KONAKLAMA MODELİ BULUNACAK

Kurtoğlu, "Projenin toplamda 120-150 milyon lira bandında tamamlanacağını öngörüyoruz. Asıl büyüklüğü 500 dönüm olan arazinin 173 dönümlük kısmı kamu yararına terk edilerek toplam 327 dönüm üzerine çok güzel ve doğal bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. İçerisinde 3 farklı tipte konaklama modeli bulunacak tesisimizde ayrıca farklı tipte restoran ve kafe alternatifleri, karavan parkı, piknik alanı, otantik çadır, su sporları merkezi, manej, orman okulu ve bir de macera parkı bulunacak." dedi.