Bursa'da yerli otomobil fabrikası 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobil üretimi için 5 ay önce başlanılan fabrika inşaatında gelinen durum havadan görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atıldı.

Fabrikanın yapım çalışmaları devam ederken, TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

24 BİN KOLONLA GÜÇLENDİRİLDİ

Paylaşımda, fabrika inşaatının zemin güçlendirmesi için 24 bin kolona ulaşıldığı bilgisi verildi.

Ayrıca açıklamada, enerji, boya ve gövde binalarının zemin güçlendirme çalışması tamamlanıp, beton dökümüne başlandığı belirtildi.

Fabrikanın kurulacağı alan ile 5 ayda inşaatta gelinen aşama drone fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

KAZIK MAKİNELERİ İLE ÇALIŞILIYOR

Altyapı çalışmaları için alanda bulunan kazık makineleri fotoğraflara yansıdı.

İNŞAATINDA 5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık.” ifadelerine yer verildi.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Ocakta inşaatı başlatıyoruz. Toplam 5 bin kişiye istihdam sağlayacağız.” dedi.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanırken, iş imkanı ilçe halkını sevindirdi.

Yerli otomobil fabrikası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor VİDEO

"İŞSİZ OLAN GENÇLERİMİZ İŞ BULABİLECEK"

Fabrikanın açılmasıyla Gemlik'in daha fazla gelişeceğini belirten Emrah Çelik, "En azından Gemlik biraz daha gelişecek. Nüfus kalabalığı biraz daha fazla olacak. Gemlik'in nüfusu zaten yeterince kalabalık. İşsiz olan gençlerimiz iş bulabilecek. Gemlik biraz daha kalkınacak. Hayırlısı olsun. Çevremizde iş arayan arkadaşlarımız var. Açıldığı zaman başvuru yapacaklar." dedi.

"İYİ BİR İŞ ORTAMI OLDU"

Fabrika inşaatında çalışacak 5 bin kişinin istihdamı açısından iyi olacağını düşündüğünü belirten Metin Kalman, "Gemlik halkına çok faydası var. İnşallah topluma ve halkımıza faydası olur. Ayrıca Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasının Gemlik'te açılmasına da çok sevindik. Gençlik için, gelecek için iyi bir iş ortamı oldu. Gemlik zaten tanınan bir ilçe. Otomobil fabrikasının da buraya kurulmasından dolayı gurur duyuyoruz. Fabrikada 5 bin kişinin çalışacak olması da çok güzel bir durum. Seviniyoruz, mutluyuz." diye konuştu.

"İŞÇİLERİN GEMLİK'TEN ALINMASINI İSTİYORUM"

İnşatta 5 bin kişinin çalışacak olmasının Gemlik için çok güzel bir haber olduğunu vurgulayan Su Solmaz, "Yerli otomobil fabrikasının kurulması Gemlik'e de yararlı olacak. Fabrikada çalışacak olan 5 bin kişinin Gemliklilerden olmasını istiyorum. Çünkü etrafımızda iş arayan tanıdıklarımız var. Çalışacak olan kişiler Gemlikli olursa ilçemiz adına da faydalı olacak. Çalışan kişiler parasını Gemlik'te harcayacak olduğu için ilçemizde de güzel bir ekonomi sağlanacak. Ben işçilerin Gemlik'ten alınmasını istiyorum." şeklinde konuştu.





