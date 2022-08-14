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    Bursa'da 'zarar edersin' diyenleri dinlemedi, ejder meyvesinden servet kazandı

    Güney Amerika'ya özgü ejder meyvesi yetiştirmek istediğinde tepki gören girişimci, elde ettiği kazançla kendisine yapılan eleştirileri boşa çıkardı.
    • 14.08.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:46
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    Bursa'da 'zarar edersin' diyenleri dinlemedi, ejder meyvesinden servet kazandı

    Tarımda toprağı tanımak ve verim alınacak ürünü ekmek verimini de beraberinde getirir. Bazen de yeni bir ürün ekilerek toprağın ne reaksiyon vereceği denenmek istenir. O zaman da bir risk alındığı için çevreden olumsuz yaklaşımlar gelebilir.

    "Batarsın" dendi

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde uzun yıllar fidan yetiştiriciliği yapan Özhan Öztürk'e de ejder meyvesi ekmek istediğinde, böyle yaklaşanlar "Ekme batarsın" dediler.

    Dönümünden 250 bin lira kazanıyor

    İHA'nın haberine göre, Bursa'da kendisine yapılan eleştirileri dinlemeyen girişimci, 1b500 metre kare alanda seranın içine 800 adet ejder meyvesi dikti. Şimdi yetiştirdiği ejder meyvesiyle şimdi dönümünden 250 bin lira ile servet gibi kazanç elde ediyor.

    Ejder meyvesi

    Bu sezon 6 ton ürün toplayacak

    Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün hasat eden üretici bu yıl ise 6 ton ürün toplamayı hedefliyor. Yetiştirdiği bu meyveyi Türkiye'nin bir çok iline gönderiyor.

    Bursa'da 'zarar edersin' diyenleri dinlemedi, ejder meyvesinden servet kazandı VİDEO

    Marmara Bölgesi'nin ilk ejder meyvesi bahçesi

    Marmara Bölgesi'nin ilk ejder meyvesi bahçesini 2018 yılında kurduğunu ifade eden Özhan Öztürk, "4 yıl önce kurduğumu bahçemde geçen yıldan itibaren ciddi oranda hasat alıyoruz. Bu yılki hasadımız başladı. Bu işe girmeye kara verdiğimde danıştığım insanlar 'bu işe girmemelisin, paranı çöpe atma' diye akıl verdiler. Ben onları dinlemedim ve bu işe girdim. Bin 500 metrekare kapalı sera alanına 800 ejder meyvesi diktim. Geçen yıl 3 ton hasat aldım bu yıl 6 ton bekliyorum.

    Ejder meyvesi

    Kilosu 80 lira

    Meyvenin kilosunu 80 liradan satmaktayım. 1.000 metrekare alandan bu yıl 400 bin lira ciro hedefliyorum. Bu meyvenin masrafı yok, bakımı kolay. Topladığım ürünlerin pazarı var. Talep görüyor. Şimdi ejder meyvesi yetiştirmek isteyenlere bilgilerimi aktararak yardımcı oluyorum." dedi.

    Ejder meyvesi

    Ejder meyvesinin faydaları

    • Ejder meyvesi B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyve olarak biliniyor.
    • İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirip gelişimine yardımcı oluyor.
    • Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
    • Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

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