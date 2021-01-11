Bursa'daki Ar-Ge merkezi ileri kompozit malzemeye odaklandı

Sanayicilere Ar-Ge ve test merkezi olarak hizmet verilen İKMAMM'da kompozit alanında numune üretimi, 20 çeşit test ve 5 farklı yöntemle prototipleme olarak yapılıyor.

Bursa'da ileri kompozit malzeme üreten ve kullanan sektörlere yönelik test ve Ar-Ge hizmeti sunulan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nde (İKMAMM), kompozit alanında numune üretimi, 20 çeşit test ve 5 farklı yöntemle prototipleme yapılıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleri ile 17 milyon liralık yatırımla kurulan, İKMAMM, sanayicilere Ar-Ge ve test merkezi olarak hizmet veriyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) 13 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) çatısı altındaki İKMAMM, ileri kompozit malzeme üreten ve kullanan sektörlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın yanı sıra sektörün Ar-Ge altyapısını güçlendiriyor.

KOMPOZİT ALANINDA ÇALIŞAN BİR AR-GE MERKEZİ

Kompozit alanında numune üretimi, 20 çeşit test ve 5 farklı yöntemle prototip altyapısı hizmeti verilen merkezde, raylı sistemler, otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan ekipmanların yanma testleri de gerçekleştiriliyor.

BUTEKOM Genel Müdürü Mustafa Hatipoğlu, İKMAMM'ın, Bursa'nın "otomotiv üssü" olması, çalışmalarıyla havacılık ve savunma alanına da katkı sağlaması amacıyla kurulduğunu söyledi.

“AMACIMIZ, SERİ ÜRETİM DEĞİL”

Hatipoğlu, "Türkiye'de bu çapta imkana sahip olan TUSAŞ olabilir, İstanbul'da Sabancı Üniversitesinin bir kuruluşu var, bir de BUTEKOM bünyesinde İKMAMM var. Buraya ciddi bir yatırım yapıldı. Amacımız, seri üretim değil pilot üretim. Ar-Ge projeleri yapmak, test laboratuvarlarıyla projeleri denemek. Bu şekilde sanayiye hizmette bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

"26 DOKTORA ÖĞRENCİSİ HAFTANIN 3 GÜNÜNÜ BURADA GEÇİRİYOR"

İKMAMM'da Türkiye'de nadir bulunan cihazların olduğunu aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız sürekli artıyor. Merkezimizdeki 26 doktora öğrencisi haftanın 3 gününü burada geçiriyor, projelerimize yardım ediyorlar ve kendi projelerini yapıyorlar. BUTEKOM çatısı altındaki kadromuz hem laboratuvar hem de üretim cihazları konusunda ciddi bir tecrübe kazandı. Elimizdeki projelerin anlaşmasını yaptıktan sonra üretmeye başlayacağız.”

Hatipoğlu, merkezdeki yanma laboratuvarında raylı sistemler, otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan ekipmanların yanma testlerinin yapıldığını bildirdi.

"KOMPOZİT, ÇELİĞİN YERİNİ ALACAK"

Kompozitin çelikten daha dayanıklı ve hafif, maliyetinin ise yüksek olduğunu belirten Hatipoğlu, "Otomotiv hızlı girdi bu işe ama şu anda çok hızlı gitmiyorlar. Maliyet yüksekliği çözülebilirse kompozit, çeliğin yerini alacak. Raylı sistemlerde, vagonlar çelikti, şimdi alüminyum oldu. Alüminyumdan tekrar kompozite dönüş başladı." değerlendirmesinde bulundu.