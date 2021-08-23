Bursa'dan İngiltere’ye köpek oyuncağı ihracatı

Bursa’nın İznik ilçesinde doğal ağaç işi ile geçimini sağlayan bir girişimci, İngiltere’ye doğal köpek oyuncağı ihraç ediyor.

Bursa'nın Çakırca Mahallesi’nde doğal ağaç işi yapan Tayfun Yardımcı, "Dog Chews" isimli oyuncakları İngiltere’ye ihraç ediyor.

ZEYTİN AĞACINDAN DİŞ KARIŞTIRICISI

Köpeklerin dişlerini kaşımak ve oyun oynamak için kullandıkları ürün, anti bakteriyel olan zeytin ağacından üretiliyor.

İLK NUMUNENİN ARDINDAN 1.000 ADET SİPARİŞ ALDI

Gönderilen numunelerin ardından ilk etapta 1.000 adet oyuncağı İngiltere’ye ulaştıran Yardımcı, yine zeytin ağacından farklı ürünleri de başka ülkelere ihraç ediyor.

Firma sahibi Tayfun Yardımcı, “Bunu köpekler oyuncak olarak, dişlerini kaşımak için kullanılıyor. Zeytin ağacını özellikle istediler. Ağacın desenli ve anti bakteriyel olmasından dolayı bunu tercih ediyorlar. Daha evvel 75 numune göndermiştik. Beğenildi ve şimdi 1.000 tane siparişi tamamladık. Bu siparişlerden sonra devamının geleceğini düşünüyoruz.” dedi.

"BÖYLE BİR ÜRÜNDEN HABERİMİZ YOKTU"

“Daha önce böyle bir ürün olduğundan haberimiz yoktu” diyen Yardımcı, “Onlar zeytin ağacı istedikleri için bizi buldular. İstedikleri şekilde yaptık. Onun haricinde zeytin ağacından sunum tabakları gönderdik. Dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak yarı mâmûl olarak gönderiyoruz. Kuru işlemeye hazır, alıcının yapacağı şeye göre orijinal ağaçlar gönderiyoruz. Bitmiş ürünleri yapmaya da başlıyoruz. Sunum tabaklarından Almanya, Kuveyt, Amerika, İtalya, Hollanda gibi ülkelere de gönderdik. Farklı yerlerden siparişler alıyoruz” diye konuştu.