Bütçe teklifinde yardımlaşmaya 52.9 milyar lira ayrıldı

TBMM'ye sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde, yardımlaşmaya 52.9 milyar lira ayrıldığı bildirildi.

Bugün başlayacak bütçe görüşmelerinde görüşülecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 52 milyar 900 milyon lira, istihdam için 44 milyar 600 milyon lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2 milyar 400 milyon lira, kadının güçlenmesi için 943 milyon lira harcanacak.

BÜTÇE TEKLİFİNDE YER ALAN BAZI ÖDENEKLER

Teklife göre, temel eğitime 105 milyar 800 milyon lira, ortaöğretime 55 milyar lira, yükseköğretime 65 milyar 500 milyon lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 26 milyar 600 milyon lira, din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 13 milyar 800 milyon lira ödenek sağlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.