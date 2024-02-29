Büyüme verisi öncesinde piyasalarda son durum! Döviz ve altın fiyatları

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Türkiye'nin büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.
Bu verinin öncesinde dövizde artışlar devam ediyor.
Döviz piyasasında dolar 31,2296 lira, euro 33,9501 lira ve sterlin ise 39,6151 liradan işlem görüyor.
Ons altın bugün 2 bin 36 dolarda.
Yurt içinde ise İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatlarının sınırlı artışları sürüyor.
Altın fiyatları:
Gram altın: 2 bin 44 lira
Çeyrek altın: 3 bin 466 lira
Cumhuriyet altını: 14 bin 123 lira
Tam altın: 13 bin 866 lira
Yarım altın: 6 bin 933 lira
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