Büyüme verisi öncesinde piyasalarda son durum! Döviz ve altın fiyatları
ensonhaber.com

Türkiye'nin büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

Bu verinin öncesinde dövizde artışlar devam ediyor.

Döviz piyasasında dolar 31,2296 lira, euro 33,9501 lira ve sterlin ise 39,6151 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün 2 bin 36 dolarda.

Yurt içinde ise İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatlarının sınırlı artışları sürüyor.

Altın fiyatları:

Gram altın: 2 bin 44 lira

Çeyrek altın: 3 bin 466 lira

Cumhuriyet altını: 14 bin 123 lira

Tam altın: 13 bin 866 lira

Yarım altın: 6 bin 933 lira