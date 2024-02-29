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Büyüme verisi öncesinde piyasalarda son durum! Döviz ve altın fiyatları

Büyüme verisi öncesinde piyasalarda son durum! Döviz ve altın fiyatları Bugün TÜİK Türkiye'nin 2023 yılına ait son çeyrek ve yılın tamamına ait verileri açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı bu veride iken dövizde ve altında son durum merak ediliyor.