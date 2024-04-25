Çalışan anneye bakıcı desteğinin detayları belli oldu Sosyal Güvenlik Kurumu:'nun (SGK) çalışan annelere 325 euro bakıcı destek ödemesi yapacağı projeyle ilgili detaylar netleşiyor. Buna göre, annenin 0-36 aylık bebeği olması ve en az 30 günlük prim ödemesi olması gerekiyor.

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ensonhaber.com

Çocuğu olan kadınların istihdamdan kopmaması için yeni bir proje başlatıldı.

Çalışan anneleri heyecanlandıran projeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Projeye göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

7 bin anne yararlanacak

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği SGK'nın yürüttüğü proje 2019-2022 yılları arasında uygulanmış ve 4 yılda 3700 anneye maddi destek verilmişti.

Bu yıl ise bu rakam 7000 oldu.

Projenin detayları

Çalışan anneye bakıcı desteği projesinin de detayları belli olmaya başladı.

* 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapmak

Show Ana Haber'de yer alan habere göre tam zamanlı çalışan, 0-36 aylık bebeği olan ve SGK'ya en az 30 günlük prim ödemesi yapan anneler bakıcı desteğine başvurabilecek.

Bakıcısını sigortalı olarak çalıştıran annelere 1 yıl boyunca ayda 325 euro ödeme yapılacak.

*İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olacak

Bakıcı desteği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki annelere verilecek.

* Bakıcılarda ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranacak

Bakıcının da 18 yaşından büyük olması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ile lise veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

*Annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi gerekiyor

Destekten yararlanacak annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi gerekiyor. BağKur'lu ve Devlet Memuru anneler ise bu destekten yararlanamayacak.

Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekten istihdamdan kopmamış olacaklar hem de eğitimli ve sertifikalı bakıcıların istihdamı teşvik edilecek.

Desteğin ne zaman başlayacağı, başvuruların ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.