Çalışan emekli sayısı artmaya devam ediyor: 2 milyonu geçti...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın emeklililik getirildi.

2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli oldu.

Emekli olan kişilerin yaş ortalaması da 48,1 olarak tespit edildi.

Geçen yıl EYT sisteminden emekli olanlara ise bu yıl yenileri eklenmeye devam ediyor.

Diğer yandan SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürüyordu.

ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

Bu sayıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Buna göre çalışan emekli sayısı ilk kez 2 milyonu geçti.

Emekli çalışanların toplam ücretli çalışanlara oranı 2 yıl önce yüzde 6,6 iken son veriye göre 2024 ortasında yüzde 12,5’e fırladı.

İş gücü piyasasındaki çalışan ya da iş arayan emeklilerin oranı da yüzde 52’ye yükseldi.

SGK'NIN PRİMLERİ AZALIYOR

Hal böyleyken EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalıyor.

Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artıyor.

Hesaplamalara göre ise 401,7 milyar Lira maaş ödemesi, 13,7 milyar Lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar Lira tutarında prim kaybı söz konusu.

2024 YILI MALİYETİ 577,3 MİLYAR TL

Öte yandan ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan EYT düzenlemesinin etkilerini hesapladı.

EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi.