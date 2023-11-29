Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye kanun teklifine eklendi Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklendi. Teklif geçtiğinde, çalışan emekliler de ikramiye almayı hak edecek.

AA

Çalışmayan emekliler, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye almıştı.

Çalışan emekliler, ikramiye kapsamının dışında bırakılmıştı.

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Son gelişmeye göre ise fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklendi.

Komisyonda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilecek

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine eklendi.

Çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı alanlar faydalanacak

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden; aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen iş yerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)