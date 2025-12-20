Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üreterek büyümesi ve çalışarak güçlenmesi adına gayret gösterdiklerini belirtti.

İmalat sektörünün, Türkiye ekonomisi ve istihdamı için en önemli güvencelerden biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK

İstihdamın korunmasına yönelik yeni destek paketinin detaylarını paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:

Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz.



İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz.



Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 in 500 TL destek sağlayacağız.

"50 MİLYAR TL KAYNAĞI DOĞRUDAN İMALAT SEKTÖRÜNE AYIRDIK"