Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışan sayısını koruyan imalat işletmelerine kişi başı 3 bin 500 lira destek verileceğini açıkladı.
- Bu destek, Türkiye'nin üreterek büyümesi ve çalışarak güçlenmesi amacıyla sağlanmaktadır.
- Bakan Işıkhan, emek yoğun üretim yapan işletmeleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üreterek büyümesi ve çalışarak güçlenmesi adına gayret gösterdiklerini belirtti.
İmalat sektörünün, Türkiye ekonomisi ve istihdamı için en önemli güvencelerden biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.
AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK
İstihdamın korunmasına yönelik yeni destek paketinin detaylarını paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:
Üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ediyoruz.
İmalat sektörümüz hem ekonomimizin hem de istihdamımızın önemli güvencelerinden biridir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz.
Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 in 500 TL destek sağlayacağız.
"50 MİLYAR TL KAYNAĞI DOĞRUDAN İMALAT SEKTÖRÜNE AYIRDIK"
Bu kapsamda 50 milyar TL kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık.
Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz.