Çalışma ve Sosyal Bakanlığı açıkladı: Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme hesaplara yatırılmaya başlandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilave ödemeler ile ilgili açıklama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla birlikte, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bilgisi verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.



Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)