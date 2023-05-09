Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Kamu işçilerimizin ücretlerine yüzde 45 zam yapıyoruz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı maaş zammının hayırlı olmasını dileyen bir mesaj paylaştı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter adresinden paylaştığı mesajla kamu işçilerinin toplu zammını aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla işçilerinin yanında. Toplu pazarlık süreci sonunda kamu işçilerimizin ücretlerine yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük ücret 15 bin TL oldu. Hayırlı olsun!

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.