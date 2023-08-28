Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ekonomi mesajı Zorlu koşullara rağmen büyüyen bir ekonomiye sahip olduğumuzu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Türkiye’nin ekonomisi kırılgan değil" dedi.

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ANKA

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırdı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 25 seviyesine çekildi.

Kararın ardından Türk Lirası, dolar karşısında değer kazanmaya başlarken, yabancı yatırımcının rotası yeniden Türkiye'ye çevrildi.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fiyat istikrarında kararlılık mesajı verdi.

Gelişmeler sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) meclis toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Türkiye ekonomisine değinen Bakan Işıkhan, zorlu koşullara rağmen büyüyen bir ekonomiye sahip olduğumuzu belirtti.

"Türkiye ekonomisi kırılgan değil"

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin ekonomisi kırılgan değil. Zorlu finans koşullarına rağmen büyümesini istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz. Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı.

"Zorlu koşullara rağmen büyüme kaydeden ikinci ülkeyiz"