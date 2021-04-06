'Çamlıca 1' hidroelektrik santrali özelleştirilecek

Kayseri'de Zamantı Irmağı üzerindeki Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Zamantı Irmağı üzerinde yer alan Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Son teklif verme tarihi 9 Haziran 2021 olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

İhale için geçici teminat tutarı 10 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 15 bin lira olacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.