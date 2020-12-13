Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Kedi yolu çalışmaları sebebiyle boğazdan belirli saatlere kadar gemi geçişi yapılamayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale Boğazı, köprüdeki kedi yolu yapım çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

KEDİ YOLUNDA ÇALIŞMA



Köprünün havai servis platformu olan kedi yolunun montajı nedeniyle kapatılan boğazın, güneyden kuzeye saat 14.30'da, kuzeyden güneye ise 16.00'da yeniden gemi geçişlerine açılması planlanıyor.

HALAT MONTAJLARI YAPILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu tamamlandıktan sonra ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak.

Bunun ardından da tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanıp tabliyelerin yerlerine yerleştirilmesi işlemine geçilecek.



