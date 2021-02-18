Çanakkale'de ıspanak su altında kalınca, fiyatı 8 liraya çıktı

Barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte ıspanakların su altında kalması, 3 lira olan kilo fiyatını 8 liraya yükseltti.

Çanakkal'nin Bayramiç ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Mollahasanlar köyünde bulunan çiftçilerin bir kısmının tarlası, 23 yıl önce yapılan Bayramiç Barajı su havzası içinde kaldı.

Geçen sonbahar da etkili olan kuraklıktan dolayı Bayramiç Baraj'ında su seviyesi azaldı. Bunun üzerine çiftçiler, suyun çekildiği ve toprağın göründüğü havzaya ıspanak ekimi yaptı.

DOĞAL ISPANAK YETİŞTİRİLDİ

Yıl boyu Kaz Dağları'ndan akan Karamanderes Çayı ile derelerden gelen alüvyonlu topraklarda çiftçiler, zirai gübre ve ilaç kullanmadan doğal ıspanak yetiştirdiler.

FİYATLAR 8 LİRAYA YÜKSELDİ

Ancak geçen hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrasında baraj suyu doldu. Ispanakların ekili olduğu su havzası, Kaz Dağları’ndan gelen kar ve yağmur sularının altında kaldı. Suya gömülen ıspanaklardan kurtarabildiklerini çiftçiler, pazarda 3 liraya satışa sundu. Ancak ıspanağın büyük kısmının sular altında kalmasından dolayı fiyatlar, pazarda 6 ile 8 liraya yükseldi.

ÜRETİCİNİN HASADI, YAĞIŞ ALTINDA KALDI

Çiftçi Serkan Uydaş (28), “Ispanağın sökümü yapılamadı. Çünkü üreticinin hasadı, son yağan yağışın ardından sular altında kaldı. Kurtarılabilen ıspanaklar pazarda 3 liraya verildi. Elimizde ıspanak kalmadığı için fiyatlar 8 liraya kadar çıktı.” dedi.

















