Çankırı’nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı

Çankırıya özgü "On dilim kavunu" hasadı tamamlandı ve ürün tezgahlarda sergilenmeye başladı.

Çankırı'da lezzeti ünlü "On dilim, Kırkağaç, kış kavunu adıyla" üç çeşit kavun üretiliyor.

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde yetiştirilen ve lezzeti ile ön plana çıkan "on dilim kavunu"nun hasadı bitti.

Geçen yıla göre rekoltesinin arttığı "on dilim kavunu", tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kilogramı 4-5 lira arasında

Kilogramı 4-5 lira arasında satılan kavunun, sezonunun eylül ayında sona ereceği belirtildi.

" Birinci kırım, ikinci kırım, üçüncü kırım diye farklı boyutu var "

Kavun yetiştiricisi Muzeffer Bulut, "Tarımla uğraşıyorum, on dilim kavun satıyorum. Kırkağaç kavunumuz da var ama genelde on dilim kavun satıyorum. 40-50 dönüm arazimiz var, ekiyoruz. 30-40 dönüm çıkıyor, gelip burada satıyoruz. Birinci kırım, ikinci kırım, üçüncü kırım diye farklı boyutu oluyor. İş değişiyor, her zaman kâr diye bir şey yok. Bunun zararı da var. Kavunun kilosunu gecen sene 2,5-3 veriyorduk, bu sene 4-5 liradan satmaya başladık. Traktörlerle pazarda satıyoruz, Eylülde on dilim kavunun sezonu bitiyor." dedi.

On dilim, Kırkağaç ve kış kavunu çeşitleri var

İHA'nın haberine göre, kavunun üretim sürecinin zahmetli olduğunu belirten Süleyman Karadayı ise, "3 çeşit kavunumuz var. On dilim, Kırkağaç, kış kavunu olmak üzere 3 çeşit kavunumuz var.





4-5 ayda yetişiyor

Kavunların yetiştirme süresi, 4-5 ayı buluyor. İki kere çapa yakarız. 4-5 kere sulanır, 10 dilim tezgahlara dört ayda gelir. Kırkağaç biraz daha uzun sürer. Onun dışında iki-üç kez ilaçlama yaparız. Daha sonra pazarlara sunulur." diye konuştu.