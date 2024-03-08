Cari işlemler hesabından beklenti belli oldu Yapılan anketler, Merkez Bankası'nın salı günü açıklayacağı cari işlemler hesabının ocakta 2 milyar 460 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 45 milyar 150 milyon dolar olmuştu.

TCMB tarafından 12 Mart Salı günü açıklanacak Ocak 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

1 milyar dolar ile 3 milyar 100 milyon dolar arasında

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 1 milyar dolar ile 3 milyar 100 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olmalı

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)