Çayeli'nde ilk doğalgaz meşalesi yakıldı

Rize'nin Çayeli ilçesi, yapılan çalışmaların ardından yıllar sonra doğalgaza kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin 81 iline doğalgaz ulaştırıldı.

Şehir merkezlerine giden doğalgaz altyapısı, bazı ilçelere henüz ulaşmamıştı. Rize'nin Çayeli ilçesi de bu ilçelerden biriydi.

İLK DOĞALGAZ MEŞALESİ

İlçede uzun yıllardır doğalgazın geleceği gün büyük bir sabırla beklendi ve ilçe için tarihi an geldi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, uzun süren çalışmaların ardından Yaka Mahallesi Çaykent mevkiinde doğalgaz meşalesini yaktı.

İlçeye gelen doğalgaz vatandaşlarda sevince neden oldu.

ÇAYELİ'NİN TAMAMINA YAYILACAK

Başkan Çiftçi, en kısa zamanda Çayeli'nin tamamına doğalgazın ulaşacağını söyledi.