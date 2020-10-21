ÇAYKUR, 2020'de 752 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR, iklim ve diğer şartlara bakarak, pandemi sürecinde üreticinin mağdur olmaması için bu yıl toplam 752 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlenen basın toplantısında, 2020 yılı yaş çay alım sezonunun, aldığı tedbirler ile bahçeden fabrikaya kadar çok verimli bir süreci yönetilerek tamamlandığını aktardı.

ÜRETİCİ, ÇAYI ELİ İLE TOPLAYINCA KALİTESİ ARTTI

Üreticinin çayı kendisinin toplaması ile çayın kalitesinin geçmiş yıllara göre arttığını vurgulayan Alim, çay tarımının yeniden aile çiftçiliğe dönüştüğünü, yurt dışından işçi alınmayarak ekonomik kazancın arttığını vurguladı.

831 MEVSİMLİK İŞÇİ GÖREVE BAŞLADI

ÇAYKUR olarak 2020 yılında kadrolarına yeni işçi kattıklarına değinerek, 831 yeni mevsimlik işçinin göreve başladığını ve mevcut kadrolarını güçlendirdiklerini aktardı.

Alim, ÇAYKUR'un yıllık yaş çay alım kapasitesinin 650 bin ton olarak planlandığına dikkati çekerek, "Bu sene 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Tüm bu işlemleri 11 bin 422 çalışan ile sonuçlandırmış olduk." diye konuştu.

“MAYIS-EYLÜL AYI DÖNEMİNDE İSE ÜRETİCİMİZE 2 MİLYAR 430 MİLYON LİRA ÖDENDİ”

Organik yaş çay alımının 35 bin ton olarak gerçekleştiğini ve 115 milyon lira teşvik ödendiğini aktaran Alim, "Önümüzdeki hafta sonu 3 günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak. 2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde ise üreticimize 2 milyar 430 milyon lira toplamda yaş çay bedeli ödemesi yapıldı." bilgisini verdi.