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    ÇAYKUR, mayıs ayında 92 bin ton çay aldı

    Çay üreticilerinden çal alan ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, mayıs ayında toplam 92 bin ton çay aldıklarını duyurdu.
    • 01.06.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:43
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    ÇAYKUR, mayıs ayında 92 bin ton çay aldı

    Çay üreticileri, topladıkları çayı özel fabrikalara ve ağırlıklı olarak da ÇAYKUR'a satarak gelir elde ediyor. ÇAYKUR, çay toplama sezonunda üreticilerin elindeki tüm çayları alarak değerlendireceklerini ve özellikle çayların taze olarak vermesini beklediklerini açıklamıştı.

    Mayısta 92 bin ton yaş çay alımı gerçekleşti

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, üreticiden mayıs ayında 92 bin ton yaş çay aldı.
    ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı yaş çay kampanyasının 16 Mayıs'ta başladığı anımsatılarak, yaş çay alımında 31 Mayıs'a kadar 92 bin ton seviyesine ulaşıldığı vurgulandı.

    "Limitsiz çay alımları devam ediyor"

    AA'nnı haberine göre, limitsiz yaş çay alımlarının devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Üreticilerimizin kampanya açılışından itibaren bahçeye girerek kaliteli yaş çay hasadı ile elde ettiğimiz kuru çayımızın, ülkemiz ve dünyadaki tüketicilerimize ulaştırılması için titizlikle çalışmalarımız devam etmektedir. Taze yaş çay satılması konusunda üreticilerimizin aynı hassasiyeti göstermeleri, çayımıza katkı sağlayacaktır."

    ÇAYKUR, mayıs ayında 92 bin ton çay aldı #1


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