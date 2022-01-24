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    Çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 3 bin 600 lira oldu

    TCMB, çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutarın 3 bin 600 liraya yükseltildiğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 24.01.2022 - 09:25
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    Çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 3 bin 600 lira oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çekte, karşılığı olmasa bile muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildiğini duyurdu.

    KARŞILIĞI OLMAYAN ÇEK YAPRAĞININ 3 BİN 600 LİRASINI BANKA ÖDEYECEK

    Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, bankalar, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının bulunmaması halinde; çek bedeli 3 bin 600 lira veya üzerinde ise 3 bin 600 lira, çek bedeli bu tutarın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlü olacak.

    TEBLİĞ TARİHİNDEN ÖNCE BASTIRILANLAR İÇİN 3 BİN LİRA

    Aynı tebliğin geçici ikinci maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce 1.680 lira olarak belirlenen bu tebliğden önce yayınlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü bankalarca ödenmesi gereken tutar da her çek yaprağı için 3 bin lira olarak tespit edildi.

    Çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 3 bin 600 lira oldu #1


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