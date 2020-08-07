Çelik: Kriz senaryolarını boşa çıkarıp hedefe yürüyeceğiz

Türkiye hakkında oluşturulmaya çalışılan kriz senaryolarının boşa çıkacağının altını çizen Ömer Çelik, hükümet ve bakanları hedef alan propagandalara tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye hakkında oluşturulan kriz senaryolarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden ekonomik anlamda atılan adımlara ve çalışmalara rağmen Türkiye'de ekonomik kriz algısı oluşturmaya çalışan şahıslara yönelik eleştiride bulunan Çelik, hükümetin dirayetli yönetimi ile dimdik ayakta durduğu mesajını verdi.

"KRİZ SENARYOLARINI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

Bu zamana kadar ortaya atılan kriz senaryolarını boşa çıkardıklarının altını çizen Çelik, "Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ALEYHTE PROPAGANDALAR SONUÇSUZ KALACAK

Ömer Çelik, refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme noktalarında kalıcı imzalar atılarak geleceğe kararlılıkla yüründüğünün altını çizerek, siyaseti konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaların boşa çıkarılacağını dile getirdi.





"TÜRKİYE, YÜKSELMEYE DEVAM EDEN BİR GÜÇTÜR"

Açıklamasında Türkiye'nin yükselmeye devam eden bir güç olduğuna vurgu yapan Çelik, ifadelerine şu sözler ile devam etti:



"Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

"GÜCÜ GARANTİYE ALAN ADIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

'Millet siyaseti'mize karşı 'lejyoner siyaseti' ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz.

Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır. Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir.

HÜKÜMET VE BAKANLAR HEDEF ALINIYOR

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

"ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN TALİMATIDIR"

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

TÜRKİYE'Yİ BAĞIMLI HALE GETİRMEYE ÇALIŞANLARLA MÜCADELEYE DEVAM

Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır. İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan siyasiler, 'bağımlılık bağımlısı' haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir."