Cennet hurması üreticileri, bu yıldan kazançlı çıktı

Cennet hurması bu yıl adından en çok söz ettiren ürünlerden birisi oldu. Bu hurma türü, yaş ve kuru seçenekleri ile hem yeni bir tat hem de verimli bir kazanç olarak karşımıza çıkıyor.

Denizli'de son dönemde üretim alanı gittikçe artan, bu yıl sadece Honaz ilçesinde 7 bin 100 dekar alanda yaklaşık 10 bin 200 ton rekoltenin elde edildiği cennet hurmasında verim ve fiyat üreticileri sevindirdi. Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Denizli'de, Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde hasat sona erdi..

Denizlili üreticiler, kuru ve yaş olarak satışa sundukları hurmaya yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Cennet hurması tarlada ortalama 3,5 liradan satışa sunuluyor, meyvenin kurusu ise 35 liradan alıcı buluyor.

“CENNET HURMASI KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ”

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının katma değerli bir ürün haline geldiğini söyledi.

İlk ihracatlarını geçen yıl Almanya, İngiltere ve Dubai'ye yaptıklarını belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar alanda cennet hurması üretimi yapıyoruz. Yavaş yavaş ihracata başladık. Ürünümüz yurt dışında çok beğenildi. Bu sene daha fazla ülkeye meyve göndermeyi hedefliyoruz. Hasat dönemini geride bıraktık ve elde edilen sonuç hepimizi mutlu etti. Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık. Üreticilerimiz hem yaş hem de kuru olarak hurmalarını satışa çıkardı. Yaş hurmanın kilosu 3,5 liradan satılıyor. Kurunun kilosu 30-35 liradan alıcı buluyor. Hurmanın iri boy ve seçmeceleri ihracata ayrılarak soğuk hava depolarında bekletiliyor. Özellikle Rusya'dan talep var."

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı pazarlarda zaman zaman sorun yaşadıklarını dile getiren Yelek, salgın sonrası daha fazla ülkeye ihracat yapacaklarına inandığını ifade etti.

“ÜRETİCİ CENNET HURMASI FİDANI DİKME TELAŞINDA”

Çin'den de sipariş aldıklarını söyleyen Yelek, "Pandeminin ardından yurt dışı pazarda daha fazla söz sahibi olmaya çalışacağız. Cennet hurması üreticilerimizin hepsi çok memnun ve yüzler gülüyor. Allah bereket versin. Para kazanan üretici şu anda cennet hurması fidanı dikme telaşına girdi. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

"HURMA CEBİMİZİ DOLDURDU"

Üreticilerden Kerem Çokyiğit de Rusya'ya hurma yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

Çokyiğit, "Bu yıl cennet hurması yüzümüzü güldürdü, cebimizi de doldurdu. Rekoltenin gelecek yıl daha çok olmasını umuyoruz. Öyle ki alıcılar zaman zaman soğuk hava deposunun önünde sıraya geçiyor. Rusya'ya ilk etapta 100 ton yaş hurma 5 ton da kuru göndereceğiz. İkinci siparişler için de hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.