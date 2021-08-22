Çeşme’de eylül rezervasyonları şimdiden dolmaya başladı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki turizmciler, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan doluluktan memnun olduklarını açıklarken, eylül ayı doluluğunun şimdiden yüzde 60-65'e ulaştığını belirtiyor.

Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde 1milyon 500 bini aşkın tatilcinin akınına uğrarken, bayram sonrasında da tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bir turizm beldesi olmaya devam etti.

"2019’UN RAKAMLARINI YAKALAYACAĞIZ"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ve Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, dolu dolu bir sezon yaşandığını belirterek, 2019 yılı rakamlarının yakalanacağını düşündüklerini ifade ettiler. Demir ve Belge, eylül ayı rezervasyonlarının da şimdiden yüzde 60-65’leri bulduğunu, daha da artmasını beklediklerini açıkladı.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme olarak oldukça memnun edici misafir dolulukları olan bir yaz geçirildiğini belirterek, "Özellikle haziran ayında, normalleşmenin hemen sonrasında rezervasyonlarda bir sıkıntı olur diye korkuyorduk. Ama her şeye rağmen normalleşmenin sonrasında, doluluklarımız, hafta sonlarından başlamak üzere yoğun bir şekilde artmaya başladı.

DOLULUK KURBAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE ZİRVE YAPTI

Kurban Bayramı ile birlikte zirveye oturdu. Rezervasyonlarımız, bayrama 2-3 hafta kala yüzde 100 doluluklara ulaşmıştı. Bayramdan sonra da bu dolulukları yaşamaya başladık." dedi.

"AB’NİN ALDIĞI TÜM OLUMSUZ KARARLARA RAĞMEN GURBETÇİLERİMİZ, MEMLEKETLERİNİ ZİYARET ETMEKTE KARARLI"

Çeşme’de sezonunun haziran ayının ortasında başlayıp ağustos ayının son haftasında bittiği söyleminin olduğuna dikkat çeken Demir, "Pandemiyi hariç tutarsak, son 5 yılda Çeşme turist sayısını artırdı. Geçmişte yüzde 90 yerli, yüzde 10 yabancı ağırlarken, şimdi ağırladığımız yabancı turist sayısı arttı. Sokaklarımıza şöyle bir göz attığımızda, dünyanın birçok ülkesinden turistler görüyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) aldığı tüm olumsuz kararlara rağmen de gurbetçilerimiz, kendi memleketlerini ziyaret etmekte kararlı oldular. Yoğun bir çalışma döneminden sonra gurbetçilerimiz, bir aylık tatillerini en kaliteli şekilde ülkemizde değerlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"ÇEŞME’NİN TANINIRLIĞI YURT DIŞINDA DA ARTTI"

Turizm cenneti Çeşme’nin tanınırlığının arttığına da dikkat çeken Demir, "Çeşme, popülerliğini ülke dışına taşımış durumda. Türkiye’de, 81 il içerisinde Çeşme’yi tanımayan neredeyse yok. Artık Avrupa’da, Amerika’da da Çeşme’nin tanınırlığı arttı. Hatta Japonya ve Çin’den de turist almaya başladık. Turizm merak ile başlıyor. Verdiğimiz hizmet kalitesi ile Çeşme’deki turizmi en iyi şekilde geliştiriyoruz. Konuklarımızdaki memnuniyeti de yukarılara taşıyoruz." şeklinde konuştu.

"DOLULUK ORANININ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Eylül ayı rezervasyonlarının da memnun edici boyutta olduğunu açıklayan Demir, "Eylül ayında da rezervasyonlarımız yüzde 50-60’ları bulmuş durumda. Şu anda eylül ayının ortasına kadar olan süreçte yüzde 60’ları görüyoruz. Okulların erken açılması, rezervasyonlarda biraz azalmayı gösteriyor. Ama tabİi ki çocuklarımız okullarını çok özledi. Okulların açılması gerekiyor. Dolayısı ile eylül ayında da, ekim ayında da doluluklarımızın yüzde 50’nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

"SEZON, YÜZDE 90-95 BANDINDA DEVAM EDİYOR"

ÇEŞTOB ve ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge de yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sezon, haziran ayının ortasından itibaren hızlı bir şekilde gelişti. Şu anda, 2019 yılının rakamlarını yakalama yönünde büyük bir avantaj yakaladık. Tabi bunun nedenleri var. Geçen sene koronavirüsünün en yoğun olduğu yıldı ve otellerimiz belli aylarda kapalıydı. Sezon geç açıldı. Aşı henüz bulunmamıştı. O zor günlerin ardından aşı bulundu, insanlar aşılandı. Şimdi insanlar neredeyse dördüncü aşılarını yaptıracaklar. Turizm çalışanlarına aşı önceliği verildi. Bu büyük avantaj oldu. Çalışan personelimizin aşılarını yaptırdık. Genel olarak baktığımızda, 2020 kayıp bir yıl. 2021, özellikle 20 Haziran’dan sonra, temmuz ve ağustos aylarında, yüzde 90-95 bantlarında seyrediyor. Şu anda da öyle devam ediyor." diye konuştu.

"EYLÜL AYI REZERVASYONLARI HER AN ARTABİLİR"

Eylül ayı rezervasyonlarının da artarak devam ettiğini ifade eden Belge, "Eylül ayı, şu an için yüzde 60-65 bandında. Eylül ayına daha 10 gün var. 10 gün içerisinde bu rakamlar daha da artacaktır. Geçen seneden alıştığımız bir şey var; 3 gün kala rezervasyonlar yapılıyor. Eskiden öyle değildi. Herkes 1-2 ay sonrasını planlıyordu. Şimdi planlayamıyor. Rezervasyonlarımız her an değişebiliyor." şeklinde konuştu.

"MİSAFİRLERİMİZ PANDEMİ KURALLARINA UYUYORLAR"

Pandemi döneminde insanların çok sıkıldığını, çoğu sektörün yara aldığını belirten Belge, "Biz turizmciler olarak en az yara alan sektörlerden birisiyiz. Turizme ekonominin jeneratörü diyebiliriz. Jeneratörün beslediği dallar da aynı anda ilerleyip, eski gücünü yakalamak zorunda. 2020 yılında çok geriye doğru gidildi. Bu, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada böyle oldu.

ÇEŞME’YE GELEN TURİSTLER MASKE TAKIYOR

Çeşme özelinde şöyle bir durum var; temmuz ve ağustos ayında inanılmaz bir kalabalık yaşadık. Ama insanlarımız, misafirlerimiz, bizim çok fazla söylememize gerek kalmadan mesafe, hijyen, maske kurallarına uyuyorlar." ifadelerini kullandı.