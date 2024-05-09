Çeşme’de tatil için fiyatlar seçilen mekana göre değişiyor İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de esnaf ve turizmciler, bölgelerinde her keseye hitap eden işletmelerin bulunduğunu belirtti.

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İHA

Bu yıl artan fiyatlarla birlikte tatilin de bütçesi arttı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle turizm sektörü de hareketlendi.

Vatandaşlar, tatil yerlerinin yolunu tutmaya başladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil sezonunun ot festivaliyle beraber başladı

Çeşme'de tatil için yapılan harcamalar geçen seneye göre artış gösterdi.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, fiyat uygulamaları hakkında şu bilgiyi verdi:

Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Biz de buna göre hareket etmek zorundayız. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 25, 30 ve 50 aralıklarında zamlandı. Kira sorunu olmayan esnaf da zaten fiyatları artırmıyor.

"Esnaf memnun"

Köfüncü, esnafın sezonun başlamasından mutlu olduğunu belirtti.

Her bir esnafın yasa gereği görünür yerde fiyat tarifelerinin bulundurması gerektiğini dile getiren Köfüncü, görünür fiyat tarifeleri sayesinde vatandaşların fiyatları görüp, kendi bütçelerine göre bir yeri seçebileceklerini kaydederek, “Diğer kıyı ilçelerine baktığımda fiyatlarımız çok makul” diye konuştu.

"Kira sorunu olmayan fiyatları yükseltmiyor"

Esnafın birtakım giderlerinin bulunduğunu, alınan malzemelerin pahalı olduğunu ve kira, elektrik, su gibi ekstra ödemelerin esnafı zor durumda bıraktığını kaydeden Köfüncü, fiyatların sürekli değişiklik gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 25, 30 ve 50 aralıklarında zamlandı. Fakat aldığımız et, balık veya zeytinyağı gibi temel gıda maddelerimizin mekanlarımıza nasıl girişi olduğu da belli. Ilıca’da bir kumru fiyatıyla Çeşme Marina’daki bir kumru fiyatının arasında bir fark var. Kira sorunu olmayan da zaten fiyatları artırmıyor. Fakat kirası olan insanlar veya deniz kenarında, marinada, özel yerlerde bir şeyler yiyen insanların bunun bedelini ödemeleri lazım.

Biz nasıl büyük otellerin fiyatlarına bir şey diyemiyorsak bizim esnafın yaptığı fiyatlara makul gözüyle bakmamız gerekiyor. Bizim burada afaki bir rakam yok. Bir kumru bir yerde 110 bir yerde 200 liraysa mutlaka bunun bir sebebi vardır. Bunlara dikkat ederek oturuyoruz.

"Fiyatlar oturacağınız yere göre değişiyor"

esnafPiyasaya göre Çeşme’deki genel olarak fiyatların normal seviyede olduğunu vurgulayan Köfüncü, “Fakat oturacağınız yere göre de değişebilir. Örneğin bir mekanda kahvaltı 350 liraysa, aynı kahvaltı deniz kenarında bir yerde bin 100 liraysa; sizin fiyatları görüp sonra karar vermeniz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Oteller yüzde 100 doldu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, otellerin doluluğunun yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Erken rezervasyon kampanyalarının da devam ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

Özellikle Mayıs, Haziran, ve Bayram’a kadar olan süreçte otellerimiz neredeyse geçen yılın fiyatını kullanıyorlar. Herhangi bir zam yapmadılar. Bir ailenin bulunduğumuz günlerde tatil yapma fiyatlandırması ise; butik otellerde 2 yetişkin 1 çocuğun fiyatı 5-6 bin civarlarında, 5 yıldızlı otellerde de 7-8 bin civarlarında konaklama artı yemek ve kahvaltı olarak konaklayabilirler. Fiyatlar oldukça uygun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)