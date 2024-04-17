Cevdet Yılmaz: Dış ticaret açığındaki düşüş, cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi etkiledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verisini yorumlayarak, piyasa beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de cari denge şubat ayında 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, veri ile ilgili yayınladığı mesajında cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını Türkiye'ye daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini artırmanın hedeflendiğini bildirdi.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın açıkladığı cari işlemler açığı verisini şu ifadelerle değerlendirdi:

Cari işlemler açığı, 2024 yılının Şubat ayında piyasa beklentilerine nazaran daha iyi bir performans göstererek 3,27 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Şubat ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 28,3 milyar dolar azalarak 31,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.

2024 yılı Şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 5,8 milyar dolar iyileşmenin olduğu görülürken, ocak ve şubat aylarındaki toplam azalış ise geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolara ulaşmıştır.

"Dış ticaret açığındaki düşüş etkili oldu"

Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,8 milyar dolar, 2024 yılı Ocak ve Şubat ayılarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 14 milyar dolar azalmıştır.

"Dış ticaret açığındaki azalışın devam etmesini bekliyoruz"