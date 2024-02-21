Cevdet Yılmaz, Çinli yatırımcıları Türkiye'ye davet etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasında gerçekleşen "Giga Enerji Depolama Tesisi" anlaşması imza töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında, enerji yatırımları açısından Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine değindi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasında imzalanan Giga Enerji Depolama Tesisi anlaşması imza törenine katıldı.

Bugünün en önemli ekonomi gündemi olan imza töreninde konuşan Yılmaz, Türkiye'nin temiz enerji alanında yatırım çeken 10. ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz, enerji yatırımları ve Çinli ilişkiler konusundaki konuşmasına şöyle devam etti:

500 megavat deniz üstü portföyü kazandıracağız. Enerji ithalatının cari açıkta büyük önemi var. Cari açığı indirmeye çalışıyoruz. Enerji kaynaklarında aramalarımız devam ediyor. Doğalgazı artırırken aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırımları artırıyoruz.

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