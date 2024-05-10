Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik verilerle ilgili değerlendirme yaparak gelinen noktayı gözler önüne serdi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Orta vadeli Program'ın (OVP) çalışmaya devam ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

Programımız çalışmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etmektedir.

"İşsizlik oranı OVP beklentilerimize göre iyi performans gösterdi"

Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yıl mart ayına göre 1,4 puan azalmıştır.



Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

İstihdam oranı artmaya devam etti

Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5’e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir.

"İstihdam dostu politikalar izlemeye devam"

Yılmaz, iş gücü potansiyelini geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: