Cevdet Yılmaz: Enflasyon 2026'da yeniden tek haneli rakamlara ulaşacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Valiler Buluşması"nda konuştu. Yılmaz, burada devlet ve millet bütünlüğünün başarıyı beraberinde getireceğine vurgu yaparak ekonomideki hedeflere de değindi.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, devlet teşkilatlanın temeli olan mülki idare sisteminin, köklü bir yönetim geleneğinin uzantısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiye değindiği açıklamalarında, ihracatın son 20 yılda 36 milyar dolardan, 256 milyar dolara ulaştığını da dile getirdi.

Yılmaz, kentsel dönüşüme de değinerek önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Enflasyonda yıllık düşüş 2024'ün ortasında, tek haneye iniş 2026'da

Valiler Toplantısı'nda enflasyon ile öngörülerini paylaşan Yılmaz, tek haneli rakamlara ulaşılması planlanan tarihi şu sözlerle açıkladı:

Enflasyon ve finansal tarafta riskleri azaltıyoruz, risk primimizi düşürüyoruz. Bir yandan da enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin aylık bazda neticeleri görmeye başladık. Enflasyonda aylık bazda ivme kaybı var. Geçen yılın ortalama aylık artışıyla son üç-dört ayın aylık artışını mukayese ettiğimizde nerede ise 1 puan düşüş var. İvme kaybı var. Ama yıllık etkiyi ancak 2024’ün ortalarında göreceğiz. Sebebi şu: Geçtiğimiz yaz aylarında çok yüksek çıktı enflasyon oranları. Normalde yazın mevsimsel olarak oranlar düşüş, sonbaharda artar... 2023’te yazın daha yüksek çıktı. Sonbaharda ivme kaydetti. Bazdan çıkılması için üzerine yıl görmesi gerekiyor. 2026’da da inşallah tekrardan tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun planını programını yapmış durumdayız. Adım adım da faaliyete geçiriyoruz.

Haksızlıklara müdahale çağrısı

Haksız uygulamalara karşı sizlerin katkı ve müdahalelerini de bekliyoruz. Enflasyonun düşüşünün ardından istikrar içinde büyümeye devam edeceğimizi söylemek istiyorum.

"En büyük başarılarımızdan biri devletle milletin aynı yöne bakması"

Yılmaz, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ile milletin aynı yön ve hedeflere baktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Tabii ki devlet görevi kendi özelliklerine sahip ama milletten ayrı, millete rağmen bir şeyler yapmaya çalışan bir devlet anlayışı değil, milletle birlikte hedeflere koşan bir devlet anlayışı. Milletle devlet arasındaki mesafenin ortadan kaldırıldığı, 'milletin devleti' anlayışıyla hareket eden zihniyetle çalışan bir yönetim. Bu çok çok kıymetli gerçekten. Aksi takdirde bir ülkenin amaçlarına ulaşması mümkün değil. Devletle milletin farklı yönlere baktığı, farklı değerlerle hareket ettiği bir yerde, bir ülkenin uluslararası rekabette de hak ettiği yere gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla en büyük başarılarımızdan biri devletle milletin aynı yöne bakması aynı hedeflere yürümesidir.

"Vatandaşa hizmet için hareket eden valilik anlayışı çok kıymetli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik." sözüne atıfta bulunan Yılmaz, bunun ötesinde bir paye, makam, mevki düşünmenin hiçbir şekilde doğru olmadığını, maddi, manevi boyutuyla vatandaşla iç içe, kibirlenmeden, gururlanmadan vatandaşa hizmet için hareket eden valilik anlayışının çok kıymetli olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nı bu zihniyetle inşa edeceklerini kaydetti.

"Kentsel dönüşümde son 20 yılda 2 milyondan fazla binayı dönüştürdük"

Deprem risklerini azaltmada kentsel dönüşümün önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Yılmaz, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:

Kentsel dönüşümde son 20 yılda 2 milyondan fazla binayı dönüştürdük. Önemli bir hızlanma süreci yaşandı bu dönemde. Ama yeter mi? Yetmez. Marmara Bölgesi, riskli bölgelerimiz başta olmak üzere bu konuları hızlandırmak istiyoruz. Bu amaçla da iki önemli inisiyatif aldık geçtiğimiz aylarda. Birincisi yeni bir başkanlık kurduk. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Bunun içinde de üç tane genel müdürlük oluşturduk. Birincisi sadece Marmara Bölgesi'nden sorumlu bir genel müdürlük, ikincisi tüm Türkiye'den sorumlu bir genel müdürlük, üçüncüsü de bu iki genel müdürlüğe finansal kaynak oluşturmaktan sorumlu, kentsel dönüşüme finansal destek vermekten sorumlu bir genel müdürlük. Bu üç genel müdürlüğü bünyesinde barındıran bir başkanlık oluşturduk Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Diğer taraftan yeni bir kanun çıkarttık. Kentsel Dönüşüm Kanunu, Meclisimiz kabul etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)