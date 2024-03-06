Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacağını belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.

Buna göre, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 2'ye düşürülmesine ve taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

Merkez Bankası'nın kararına yönelik bir mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de Merkez Bankası'nın açıkladığı ilave sıkılaşma adımlarını bir mesaj yayınlayarak desteklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bu açıklamaların çerçevesinde enflasyondaki düşüşün seyrine ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, enflasyon sürecine ilişkin bilgi verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayına göre ivme kaybetse de şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir.

"Dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacak"

Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır.

"2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacak"