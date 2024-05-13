Cevdet Yılmaz: Genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak Kamuda tasarrufa yönelik tedbirleri artırmayı planlayan ve uygulamasından 100 milyar liralık katkı beklenen paketin detayları Ankara'da açıklanıyor. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genelgenin iki kısımdan oluştuğunu belirterek yol haritasını aktardı.

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ensonhaber.com

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin uygulanacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanacağı tarihi paylaşmıştı.

Tasarruf paketi, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Cevdet Yılmaz, toplantıda ilk sözü alarak yapılan çalışmaların amacını aktararakşu ifadeleri kullandı:

Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır.

"Kamuda tasarruf kültürü güçlendirilecek"

Konuşmasının başında yaklaşık 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleriyle kamu harcamalarına yönelik kararlar alındığını belirten Yılmaz, tasarruf paketi ile ilgili şu bilgileri verdi:

Yaklaşık 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleriyle kamu harcamalarına yönelik kararlar alınmaktadır. Değişik zamanlarda 10 adet genelge yürürlüğe konuldu. Genelgelerle kamu harcamalarında tasarrufa başlandı. Daha güçlü adımlar atılması karara bağlandı. Kamuda tasarruf ve yapısal reformların hızlandırılması kararı verilmiştir. Kamuda binalar, taşıtlar, yurt içi seyahat alanında tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atılacağının talimatı verilmiştir.

"Genelge taslağı bu hafta Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Hazırlıkları'nda son aşamaya gelen genelge taslağının, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacağını şu ifadelerle aktardı:

Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak

"Kanunla ilgili olan hususlar Meclis'imizin takdirine sunulacak"

Yılmaz, bugün açıklanacak kamuda tasarruf tedbirlerinin geçmişten alınan derslerle bu yıl daha sıkıya alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Haklı bir gerekçesi olmayan sapmaları kabul etmiyoruz. İdari ve kanuni çalışmalar yürütülecek. Genelge taslağı bu hafta içinde tamamlanacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kanunla ilgili olan hususlar Meclis'imizin takdirine sunulacaktır.

"Hiçbir kurum, tasarruftan istisna değil"

Hiçbir kurum bundan istisna değildir. Tek istisna konumu gereği TBMM'dir. Meclis Başkanı kendi bünyesinde bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını öğrendik.

Tasarrufun enflasyonu düşürmeye katkısı

Cevdet Yılmaz konuşmasında, kamuda tasarruf tedbirlerinin oluşturulması ile enflasyonun düşürülmesi, cari açığın gerilemesinin de amaçlandığına vurgu yaparak enflasyonun 2026 yılında tek haneli rakamlara ineceğini öngördüklerini tekrarladı.

Pakete tüm partilerin katkı vermesi bekleniyor

Yılmaz, açıklanacak tasarruf tedbirlerini uygularken parti gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediklerini şu sözlerle belirtti:

Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz.

"Deprem ve pandemi etkili"

Yılmaz, tasarruf gerekçelerini şu ifadelerle açıkladı:

İki önemli gelişme etkili oldu. Depremin yaralarını süratle sarmak ihtiyacı. İkincisi pandemi ile birlikte kararlılıkla sunduğumuz ekonomi mücadelesi. Bu paket tek başına değil yeni tasarruflarla pekiştirilecektir. Kamu menfaatini esas alıyoruz.



Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz

"Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan sürdürüyoruz"

Geçen sene depremin maliyeti 104 milyar doları buldu. Ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıl da yükler devam edecektir. Bütçe açığının milli gelirine oranı yıl başında 6,4 olarak tahmin edilmişken yıl sonunda 5,2 oldu. Bu yıl bütçe açığı belirlenirken büyük çoğunluğu depreme ait olmaktadır. Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan sürdürüyoruz.

"2026'da tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız"

Enflasyona da katkı sunmaktadır. Orta Vadeli Program (OVP) bu çerçeve ile şekillendirilmiştir. Daha az bütçe açığı daha az cari açığa yol açacaktır. Talep yönlü katkısının yanı sıra sulama altyapılarına ulaşan kamu yatırımları ve enflasyonla mücadeleye hizmet edecektik. Bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. 2026'da tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız. Bunu sağlarken büyümeyi gözetmeyi sağlayacağız.