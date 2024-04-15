Cevdet Yılmaz: İşsizlik verisi OVP beklentilerimize göre iyi performans gösterdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in bugün açıkladığı iş gücü verilerinin OVP'deki hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik oranını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında işsizlik verisinin Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerinden göre iyi performans gösterdiğini belirtti.

Yılmaz, paylaştığı mesajında "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir." diyerek gelinen olumlu aşamayı gözler önüne serdi.

"İşsizlik verisi OVP beklentilerimize göre iyi performans gösterdi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş gücü verilerini şu sözlerle değerlendirdi:

Genç işsizliği, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 15,6’ya düşmüştür. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3’lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

"İstihdam oranı tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor"

Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken yüzde 49,3’e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir.

İstihdam dostu politikalar karalılıkla uygulanıyor

Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)