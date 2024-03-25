Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz TÜİK, işsizliğin 2023 yılının tamamında yüzde 1 oranında düşerek yüzde 9,4'e gerilediğini bildirdi. Ardından görüşlerini yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da verilerin program ile uyumlu olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının 2023 yılında, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleştiğini belirterek işsizlik oranının, yüzde 10,1 olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere indiğini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz yayınladığı mesajında, büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesinin beklendiğini aktardı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstihdam edilenlerin sayısı OVP’deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması iş gücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir.

"İstihdam ve iş gücüne katılma oranı OVP hedefleriyle uyumlu"

İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve iş gücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir.

İş gücüne katılma oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8’e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6 seviyesine yükselmiştir. İşsizlik oranı ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6’ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4’e gerilemiştir.

İnşaat ve hizmetler istihdamı arttı