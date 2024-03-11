Cevdet Yılmaz: İstihdam oranı yüzde 49 ile en yüksek seviyesine ulaştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerini yorumlayan bir mesaj paylaşarak ocak ayı işsizlik verilerinin OVP beklentilerinden daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

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Türkiye'de işsizlik oranı ocakta, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişi olarak belirlendi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ocakta, bir önceki aya kıyasla 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bine yükseldi.

İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

"Ocak ayı işsizlik verileri, OVP beklentilsinden daha iyi bir performans gösterdi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, işsizlik oranının artmasına rağmen Orta Vadeli Plan'daki öngörülerden daha iyi bir seviyede olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir.

"İstihdam oranı yüzde 49’a çıktı"

İstihdam oranımız da yüzde 49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır.

"İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz"