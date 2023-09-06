Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program'ın sunumunu yaptı Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ın sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu programla büyüme ve istihdamın artmaya devam edeceğini söyledi.

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Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası hazır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın içeriğine dair yapacağı açıklamalardan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3 yıllık Orta Vadeli Program’ın (OVP) sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazetecilerden siyasilere, ekonomi paydaşlarından sendika temsilcilerine birçok paydaşın katıldığı programda kameraların karşısına geçti.

Büyüme hedefleri konusuna değinen Cevdet Yılmaz, 2023 ve sonraki yıllara ilişkin beklentileri paylaştı.

"Bu yıl milli gelir 12 bin 415 dolar olacak"

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Cevdet Yılmaz 2023 yılı hedefleri için Yılmaz,"Son 20 yılda ortalama yıllık büyüme oranı 5,5 olarak gerçekleşmiş. Dünyanın 2 puan üstünde bir performans.

Bu yıl 1 trilyon 67 milyar TL milli gelire ulaşacağız kişi başına milli gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz. Nüfusun 88 milyon 757 bine ulaşmasını bekliyoruz. Yıllık ortalama 4.5’lik büyüme kaydedeceğiz." dedi.

2026'da büyüme hedefi yüzde 5

Yılmaz önümüzdeki 3 yıl için ise büyüme hedeflerini sırasıyla 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4.5, 2026'da ise yüzde 5 olarak açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamalarında 2026'da kişi başına milli gelirin 14 bin 855 dolar olarak belirlendiği dikkat çekti.