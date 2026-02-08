Cevdet Yılmaz: Sıkı para politikalarımızı devam ettireceğiz

Siirt Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Siirt Ekonomi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında bugün Siirt Üniversitesi'nin fakülteleri, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla bölgesel kalkınma anlamında önemli bir rol icra ettiğini söyledi.

"SADECE KAMU YATIRIMLARIYLA BİR İLİN, BİR ÜLKENİN KALKINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İlk defa bu dönem "6. bölge" dedikleri teşvikleri bu bölgeye getirdiklerini belirten Yılmaz, şunları dile getirdi:

6. bölge teşvikleri çok önemli. Özellikle emek yoğun sektörlere çok güçlü bir destek sunduk. Niye bunu yaptık? Çünkü bu bölgemizde genç nüfus var. O genç nüfusun istihdamı için özel sektörün, emek yoğun sektörlerin gelişmesi gerekiyordu. Biz de bu anlamda çok güçlü teşviklerle buna destek olduk. Bugün de aynı anlayışı devam ettiriyoruz. Doğu'da, Güneydoğu'da tekstil ve konfeksiyon geliştiyse, bu noktalara geldiyse işte bu teşviklerle geldi. Sadece teşvik vermekle kalmadık. Tekstil kentler kurduk yani binayı biz yaptık. 'Gelin, makinenizi kurun, yatırım yapın' dedik. 'Yeter ki istihdam sağlayın' dedik. Buna benzer birçok adımla özel sektörü destekledik.

"ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARLA, ENFLASYONLA MÜCADELEMİZE KATKIDA BULUNMAMIZ LAZIM"

Tarım ve hayvancılığın bölgenin önemli bir özelliği olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu anlamda Garzan Sulama Projesi'nin önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Burada en önemli kamu projesi nedir?' derseniz, ekonomik olarak bence Garzan sulamalarıdır. Belli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Makro politikalarda da bunu önceliklendirmiş durumdayız. Malum, enflasyonla mücadele ediyoruz. Para politikaları, maliye politikaları, reformlar var. Arz yönlü politikaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz, makro politikalarımız açısından da. 2024 Mayıs'ında enflasyon 75,5 seviyelerindeydi. En son 30,6'ya kadar düştü yani yaklaşık 45 puanlık bir gerileme oldu. Yeterli mi? Değil. Daha da düşmesini istiyoruz. İstikametimiz bu yönde.

"SIKI PARA DURUŞU DEVAM EDECEK"