Cevdet Yılmaz: Türkiye, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5. ülke konumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye olarak her platformda dost ve kardeş ülke Kırgızistan'a, her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu açılışına katılarak iki ülke arasında ticarete ilişkin mesajlar verdi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, daha fazla fon akışı sağlanacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Türkiye ile Kırgızistan iş dünyası arasında çeşitli alanlardaki iş birliğine ilişkin 9 mutabakat zaptı imzalandı.

"9 aylık ortalama büyüme yüzde 4,7"

Cumhuriyet'in 100. yılında ekonominin son 13 çeyrekte aralıksız büyümesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, 9 aylık ortalama büyümenin yüzde 4,7 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

"Türkiye dolar bazında 1,1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacak"

Yılmaz, ekonominin Orta Vadeli Program'da öngördükleri yüzde 4,4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşündüklerini dile getirerek, Türkiye'nin dolar bazında 1,1 trilyon dolar civarında ekonomik büyüklüğe ulaşacağını ifade etti.

"İhracat 2022'de 254 milyar dolara ulaştı"

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 7 kattan fazla artışla 2022'de 254 milyar dolara ulaştığını, 2023'te 256 milyar civarına erişerek tarihi seviyelere geldiğine dikkati çeken Yılmaz, cari işlemler açığında özellikle geçen yıl başlayan gerileme sürecinin devam ettiğini ve ülkeye daha fazla sermaye girişinin görüldüğünü söyledi.

"Türkiye'ye uluslararası yatırım 261,3 milyar doları buldu"

Yılmaz, bu yıl gelişmekte olan ülkelere yönelik artması beklenen sermaye akımlarında Türkiye'nin hak ettiği payı alacağını belirterek, şu bilgiyi verdi:

Ülkemize gerek finansal alanda gerek doğrudan yatırımlar şeklinde daha fazla yatırım, daha fazla fon akışı sağlanacaktır. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz. Son 21 yılda gösterdiğimiz performans da ortada, 2003 yılından bu yana ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım toplamda 261,3 milyar doları bulmuştur.

"Kırgızistan son 3 ayda yüzde 7 büyüdü"

Kırgızistan'ın 2023 yılında milli gelirinin 12 milyar doları aştığını, son üç yılda ortalama yüzde 7 büyüdüğünü anlatan Yılmaz, Kırgızistan'ın 2018-2040 için belirlediği Milli Kalkınma Stratejisi'nin gerçekleşmesinde Türkiye'nin elinden gelen tüm desteği sağlayacağını vurguladı.



"Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının miktarının 2 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz"

"Gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttüğümüz çok taraflı iş birlikleri gerek ikili ilişkilerimizin artan ivmesiyle, Türkiye olarak her platformda Kırgızistan'a, dost ve kardeş ülkeye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diyen Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında bir milyar doları aştığını, 2023 yılında yüzde 42 artışla 1,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini, bu yıl 2 milyar dolar hedefine erişilebileceğini ve orta vadede 5 milyar doların hedeflendiğini dile getirdi.

"Karşılıklı yatırımları arttırmamız, ticaretimizin gelişmesi anlamında büyük katkı sunacaktır"

Yılmaz, Türkiye'de yenilenebilir enerji, tarım teknolojileri, savunma sanayisi ve turizm alanları başta olmak üzere Kırgız iş insanları için pek çok fırsat sahasının bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Karşılıklı yatırımları arttırmamız, ticaretimizin gelişmesi anlamında da büyük katkı sunacaktır. Kardeş Kırgızistan'da ulaştırma altyapısına ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Telekomünikasyon aynı şekilde, hidroelektrik, mikro karbon sanayi, mineraller, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım ürünleri, ambalaj sanayi ve turizm gibi çok geniş bir yelpazede yatırım fırsatları bulunmaktadır. Siz kıymetli Türk ve Kırgız iş insanlarımızın cesur adımlar atarak bu alanlarda daha fazla iş birliği yapmanızı, ortaklıklar geliştirmemizi tavsiye ve temenni ediyoruz.

"Ülkemiz Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5. ülke konumunda"

Mevcut veriler ışığında Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının miktarının 2 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca ülkemiz Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5. ülke konumundadır. Yaklaşık 2 bin kayıtlı şirketimiz bulunmakta Kırgızistan'da ve bunlardan 350 tanesi faal bir şekilde ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ise 269 adet Kırgızistan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Müteahhitlik alanında da yine bir milyar dolara yakın 93 projeyi üstlenmiş durumda müteahhitlerimiz. Eminim önümüzdeki dönemde de geliştirilecek kalkınma projelerinde, altyapı projelerinde müteahhitlerimiz, inşaat şirketlerimiz Kırgızistan'ın kalkınmasına, gelişimine destek olmaya devam edeceklerdir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)