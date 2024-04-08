Cevdet Yılmaz'dan dengeli büyüme mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin, 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi.

AA

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı sanayi üretimini, aylık ve yıllık artış yönünde açıkladı.

Buna göre şubatta sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 ve yılık ise yüzde 11,5 arttı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,2 arttı"

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin Şubat 2024'te ivme kazanarak aylık bazda yüzde 3,2 oranında arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim odağında daha dengeli bir görünüme işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)