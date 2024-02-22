Cevdet Yılmaz'dan Deutsche Bank ve ABD Ticaret Odası'yla yatırım görüşmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayınladığı mesajında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki verimli görüşme gerçekleştirdiklerini bildirerek, görüşmelerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Deutsche Bank ve ABD Ticaret Odası yetkilileri ile görüşmeler yapıldığını belirten Yılmaz, görüşmeleride Türkiye’deki yatırım fırsatları ve yatırım ortamı ile iş birliği imkanlarını değerlendirildiğini aktardı.

İlk görüşmemizde Deutsche Bank Gelişmekte Olan Piyasalardan Sorumlu Yöneticisi Sameen Farooqui, Deutsche Bank Türkiye Genel Müdürü Orhan Özalp ve Asya Pasifik-Orta Doğu Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Chandra Mallika ile bir araya geldik.

Akabinde, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Odası Enerji Enstitüsü Başkanı Marty Durbin ve beraberindeki ABD Ticaret Odası heyeti ile görüştük.

"Yatırım ortamı ile iş birliği imkanlarını değerlendirdik"

Görüşmelerimizde Türkiye’nin makro politikalarını paylaşarak, ülkemizdeki yatırım fırsatları ve yatırım ortamı ile iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Yılmaz, mesajında Deutsche Bank ve ABD Ticaret Odası yetkilileri ile yapılan toplantıların daha güçlü iş birliklerine vesile olmasını temenni etti.