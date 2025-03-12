Cevdet Yılmaz'dan gıda enflasyonuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çankaya’da, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) İftar Programı’na katıldı.

Etkinlikte Yılmaz’ın yanı sıra eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, TARPOL üyeleri ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Burada konuşan Yılmaz, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GIDA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ HEDEFİ

Enflasyon rakamlarına değinen Yılmaz, gıda enflasyonundaki düşüş hedefine vurgu yaparak şunları söyledi:

Su kıtlığı, iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi küresel meseleler tarımı her geçen gün daha stratejik hale getiriyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, tarımda en kritik eğilimlerden birini oluşturuyor. Bu noktada, akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak sensör destekli sulama sistemlerinden yapay zeka tabanlı tarımsal analizlere, gıda fiyatlarını öngören erken uyarı sistemlerinden blokzincir tabanlı tedarik zinciri yönetimine kadar birçok yeniliği devreye alıyoruz.



Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve ekibinin 'planlı tarım' kavramı ile verimliliğe odaklanan yaklaşımını makro politikalarımızın önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde gıdanın payı göreceli olarak daha da yüksek. Dolayısıyla hem enflasyon açısından, hem gelir dağılımı, sosyal adalet bakımından gıda fiyatlarının kontrol altında olması, düşmesi veya yükselmemesi son derece önemli. Bu çerçevede, kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda, hiçbir tasarrufa tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında şu anda tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız.



Gıda arzını artırıcı politikalarla da gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altında tutmayı ve düşürmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede verimliliği artırmak, suyu etkili kullanmak çok çok kıymetli. Nitekim enflasyonumuz da en son yüzde 39’a geriledi.