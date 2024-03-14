Çevresel araç pasaportu geliyor! Euro 7 emisyon standartları Avrupa Parlamentosu'ndan geçti

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde araçların emisyonlarına yönelik Euro 7 standartlarına onay verdi.
Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, yeni Euro 7 emisyon kuralları, oy çokluğuyla kabul edildi.
Euro 7 kuralları, üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak.
Yeni kuralların otomobiller için 2030 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Otomobil ve kamyonetler için Euro 6 test koşulları geçerli
Buna göre, Euro 7 ile otomobil ve kamyonetler için mevcut Euro 6 test koşulları ve egzoz emisyon sınırları korunacak.
Otobüsler ve kamyonlar için de mevcut Euro 6 standartları korunurken, egzoz emisyonları gerçek sürüş koşullarında ölçülecek ve daha katı sınırlar uygulanacak.
Fren partikülü emisyon sınırları ile akü performans şartları geliyor
Ayrıca otomobiller ve kamyonetler için fren partikülü emisyon sınırları ile elektrikli ve hibrit otomobillerde akü dayanıklılığına yönelik performans şartları getirilecek.
"Çevresel Araç Pasaportu" uygulaması başlayacak
Araçların emisyon limitleri, karbon emisyonları, yakıt tüketimi, elektrik tüketimi, menzili, pil dayanıklılığı gibi bilgilerini içerecek "Çevresel Araç Pasaportu" uygulamasına başlanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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