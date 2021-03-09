Chiliz (CHZ) Coin nedir? Chiliz Coin neden yükselişte, ne işe yarar?

Chiliz (CHZ) Coin nedir? Chiliz Coin neden yükselişte, ne işe yarar?

Spor ve eğlence sektörünün önde gelen blokzincir şirketi Chiliz, son günlerde yükselişi nedeniyle dikkatleri çekti. Peki Chiliz Coin nedir ve ne işe yarar? İşte CHZ hakkında merak edilenler..

Son dönemde kripto paraların ani yükselişleri ile birlikte sanal paralarla gerçekleşen yatırımlar da artmaya devam ediyor.

Özellikle altcoin olarak nitelendirilen kripto paraların piyasa değerlerinin üstüne hızla çıkmasıyla, merak edenlerin sayısı genişliyor.

Socios’un kripto para birimi Chiliz (CHZ), üst üste tüm zamanların rekorunu tazelemeyi başardı.

Son 24 saat içerisinde %61, son 7 gün içerisinde %144, son 14 gün içerisinde %245 ve son 30 gün içerisinde %463 yükseliş elde eden CHZ, kripto para borsasının ilgisini çekti.

Peki CHZ nedir? Chiliz coin ne işe yarar ve neden yükseliyor? İşte merak edilenler..

CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Chiliz Coin Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.

CHZ COİN NE İŞE YARAR?

Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor.

Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

CHZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Chiliz (CHZ), yeni haftada rekor tazeledi. CHZ, 0,1725 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.

2018 yılında kurulan Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu. Türkiye dahil olmak üzere Malta, Fransa gibi ülkelerde lokal düzeyde çalışmalar yapan Chiliz, yaşadığı büyümeyle birlikte Türkiye’deki popülaritesini artırdı.

Yatırımcı duyarlılığı ve kripto para piyasasının genel yönü sayesinde, Chiliz’in (CHZ), trend devam ettiği ve ekip ürünleri üzerinde çalışmaya devam ettiği sürece 2021’de Chiliz (CHZ) coininin 0,10 ila 0,20 ABD Doları arasında olması bekleniyor.

1 CHZ KAÇ TL?

9 Mart Salı 2021 itibariyle, 1 CHZ coin 1,5622646453964 TL olarak işlem görmektedir.