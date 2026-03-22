CHP'den Meclis'e esnafı kapsayan 13 soruluk önerge verildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, artan hayat pahalılığı ve daralan iç talebin küçük esnafı zorladığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi verdi.

CHP'li Tanrıkulu'nun sunduğu önerge, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik 13 soru içeriyor.

Soruların içeriğinde SGK borçları, e-haciz uygulaması, yapılandırma, hurda araç teşviği ve esnafa destek paketi ile ilgili bilgi talebi var.

"UYGULAMALARIN ETKİ ALANININ SAPTANMASI AMAÇLANDI"

Tanrıkulu, esnafın ekonomik anlamda önünün açılması için hazırladığını belirttiği soru önergesini, gündemdeki Maliye uygulamalarından kaç esnafın etkilendiğini bilmek ve yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için verildiği belirtti.

ÖNERGEDEKİ SORULAR

1. ESNAF İŞ YERLERİNİN KAPANMASI

Türkiye genelinde küçük esnafın son 3 yıl içerisinde kapanan iş yeri sayısı kaçtır? Bu işletmelerin sektörel dağılımı nedir?

2. E-HACİZ İŞLEMLERİ

Esnafın vergi ve SGK borçları nedeniyle başlatılan e-haciz işlemlerinin toplam sayısı nedir? Bu işlemlerden etkilenen esnaf sayısı kaçtır?

3. E-HACİZ

E-haciz uygulamaları nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaf sayısına ilişkin Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

4. BORÇ YAPILANDIRMASI

Küçük esnafın borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

5. ÖZEL BORÇ TAKSİTLENDİRME MODELLERİ

Mevcut borç yapılandırma uygulamalarından yararlanamayan veya ödeme güçlüğü çeken esnaf için özel bir taksitlendirme modeli oluşturulacak mıdır?

6. DESTEK VE TEŞVİK PROGRAMLARI

Esnafın kira, enerji ve personel giderlerini karşılayabilmesi için doğrudan destek veya teşvik programları planlanmakta mıdır?

7. BAYRAM DÖNEMİ TİCARİ HAREKETLİLİK

Bayram dönemlerinde beklenen ticari hareketliliğin gerçekleşmemesine ilişkin Bakanlığınızın yaptığı bir etki analizi var mıdır?

8. İÇ TALEP VE VERGİ GELİRLERİ

İç talepte yaşanan daralmanın ekonomiye ve vergi gelirlerine etkisine ilişkin güncel veriler nelerdir?

9. HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÇALIŞMASI

Hurda araç teşviki uygulamasının yeniden hayata geçirilmesine yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

10. ARAÇ YAŞI VE ETKİLERİ

Türkiye’de 20 yaş ve üzeri araç sayısı kaçtır? Bu araçların ekonomik ve çevresel etkilerine ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?

11. HURDA TEŞVİĞİNİN KATKILARI

Hurda araç teşviki ile yerli üretim, çevre ve yakıt tasarrufu açısından sağlanabilecek katkılar konusunda Bakanlığınızın bir projeksiyonu var mıdır?

12. ESNAFIN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Küçük esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu bankaları aracılığıyla yeni kredi paketleri açıklanacak mıdır?

13. DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN ALIM GÜCÜ

Dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik kısa ve orta vadeli somut politikalar nelerdir?