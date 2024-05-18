CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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Türkiye, ekonomide yeni döneme girdi.
Uygulanan politikalar ise meyvelerini vermeyi sürdürüyor..
Bu kapsamda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu artırmayı sürdürüyor.
Son açıklama CI Ratings'ten geldi.
Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.
CI Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B" olarak teyit etti.
'Pozitif' oldu
Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.
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