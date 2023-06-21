Çiçek sektörünün ihracat hedefi: 170 milyon dolar Geçen sene yaşanan aşırı kar yağışında çiçek seraları yara almıştı. Bu yıl üretim kesintisiz devam etti. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sektörün hedefleri büyüdü.

AA

Çiçekçilik sektörü ihracatta hız artırdı.

Yılın ilk 5 ayında 80 milyon dolarlık ihracata imza atan çiçek sektörü, yaz döneminde yayla ürünlerindeki artışla yılı yaklaşık 170 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunan, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda dünyanın dört bir yanına ihracat yapan sektör, dış pazardan ciddi talep görüyor.

İlk 5 ayda yüzde 7 büyüme

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yurt dışı satışta yılın 5 ayında geçen yıla göre yüzde 7'lik artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Isparta'da çiçek üretimi arttı

Isparta'da iki yıl önceki kar yağışının seralara verdiği hasar nedeniyle geçen yıl istenilen verimde çiçek alamadıklarını belirten Yılmaz, bu yıl bu kentte de üretimin arttığını, bunun ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.

"İhracatta yüzde 20'lik artış yakalayacağımıza inanıyoruz"

Geçen yılı 145 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

Ağustos gibi ihracatta yüzde 20'lik artış yakalayacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl dünyadaki ekonomik kriz, Isparta'daki üretimin düşüklüğü nedeniyle ihracat, beklenenin altında kalmıştı. Şu anda iyi gidiyoruz. Son 5 ayda 80 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 165-170 milyon dolarlık seviyeye çıkacağımızı düşünüyoruz.

60 bin dekar alanda çiçek üretiliyor

Türkiye'de Antalya, Sakarya, Yalova, Mersin, Adana, İzmir başta olmak üzere ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaklaşık 60 bin dekarlık alanda çiçek üretimi yapıldığını dile getiren Yılmaz, 35 bin dekarlık alanda dış mekan, 10-12 bin dekarlık alanda kesme çiçek, kalan kısımda ise salon bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını bildirdi.

En fazla üretimin Antalya'da

Kesme çiçekte en fazla üretimin Antalya'da olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kesme çiçeğin yüzde 90'ı Antalya'da üretiliyor ve buradan ihraç ediliyor. Yaz döneminde de Isparta'da üretim gerçekleştiriliyor.

"Hüsnüyusuf çiçeği'nin ihracattaki payı büyük"

Yılmaz, en fazla yurt dışı satışı yapılan türün karanfil olduğunu ancak son yıllarda hüsnüyusuf çiçeğinin de ihracattan ciddi pay almaya başladığını bildirdi.

300 bin kişilik istihdam

Sektörde yaklaşık 100 bin kişinin doğrudan, 300 bin kişinin de dolaylı istihdam edildiğini aktaran Yılmaz, istihdamın kadın ağırlıklı yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Kadın ağırlıklı bir istihdam söz konusu. Kadınlar bu işe daha yatkın, çalışanlarımızın yüzde 80'i kadınlardan oluşuyor. Bir evden birkaç kişi çalışabiliyor, o nedenle çiçek o eve ciddi katkı sağlıyor.

"İhracatta talepler sevindirici"

Türkiye'den Avrupa'nın hemen hemen her noktasına çiçek gönderildiğini ve 80 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: