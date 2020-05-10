Çiçekçilerin yüzü, anneler gününde güldü

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan çiçekçiler, anneler gününde açılarak hem anneleri sevindirdi hem de satış yapmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dünden itibaren çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor. 40 günlük aranın ardından dün iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

ÇİÇEKLER BU KEZ ADRESE TESLİM EDİLDİ

Çiçek siparişleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adreslere teslim ediliyor.

Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan, çiçekçi esnafının çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Anneler Günü'nün 40 gündür iş yapmayan çiçekçi esnafına "ilaç" gibi geldiğini belirten Doğan, "Çiçeklerimizin çoğunu bu süreçte attık, tamamına yakını bozuldu. İki gündür gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüsten sonra işlerimizin açılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

“BİRÇOK YERDE ORKİDELER TÜKENDİ”

Vatandaşların daha çok orkide tercih ettiğini aktaran Doğan, birçok yerde orkidenin tükendiğini dile getirdi. Doğan, kazablanka ile gül ve papatya karışımına da rağbetin çok olduğunu vurguladı.