Çiftçiler 'model üretim'le daha fazla verim alıyor

Model Üretim Proje ile tarımda millileşme için yerli kaynakların doğru şekilde kullanımı teşvik ediliyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), çeşitli bölgelerde uygulamaya koyduğu "Model Üretim Projesi" ile çiftçiye örnek olarak birçok üründe verim artışı sağlıyor.

Tarım Kredi, tarımsal üretimin farklı alanlarında faaliyet gösteren 17 şirketinin yanı sıra ülke genelindeki 1.621 kooperatifi ve hizmet bürolarıyla her aşamada çiftçilere hizmet sunuyor.

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Kuruluş, şirketleriyle birlikte son yıllarda ağırlık verdiği bilinçli tarımı yaygınlaştırma uygulamalarıyla üreticilerin yüksek verime ulaşması için tarımsal danışmanlık hizmetleri sunarken, aynı zamanda farklı bölgelerde bazı çiftçilerle el ele model üretimler gerçekleştiriyor.

Deneme ekimi yapılan tarlalarda tohumdan gübreye, bitki besleme ve bitki koruma ürünlerine kadar tüm girdiler Tarım Kredi şirketlerince sağlanıyor.

FARKLI İLLERDE FARKLI ÜRÜNLERLE DENEME EKİMLERİ YAPILDI

Tarım Kredi iştirakleri GÜBRETAŞ, TAREKS Tohumculuk ve TARKİM arasında model üretim alanları için kurulan iş birliğiyle bu yıl, Tekirdağ'da buğday, Kahramanmaraş'ta danelik mısır ve Balıkesir'de silajlık mısır için deneme ekimleri yapıldı.

2017'ye kadar her yıl 4-5 yerde ekim yapılan GÜBRETAŞ'ın model alan sayısı, üreticilerin bizzat arazide gözlemleyerek bilgi edinme yöntemine ilgisinin artması üzerine son 3 yılda artırıldı. TAREKS Tohumculuk tarafından da Balıkesir, Gaziantep ve Konya bölge birlikleriyle Türkiye genelinde 10 alanda silajlık ve danelik mısırda model üretim alanları oluşturuldu.

"TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK"

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım yapmanın öneminin, koronavirüs salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, tarımda yerli tohumlarla verim artışını sağlarken dışa bağımlılığı da azaltacaklarını söyledi.